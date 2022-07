Europei femminili, Guijarro sulla Putellas: "Anche la sua semplice presenza ci aiuterà"

06-07-2022 19:19

Secondo la compagna di squadra Patri Guijarro, la presenza di Alexia Putellas come spettatrice nelle partite della Spagna le motiverà a fare bene ancora di più agli Europei femminili.

La stella del Barcellona Putellas, che ha segnato 27 gol in 100 presenze con la Roja, salterà Euro 2022 dopo aver riportato la rottura del legamento crociato anteriore nell’allenamento di ieri.

L’assenza di Putellas è un duro colpo per la Spagna: la 28enne, che nella scorsa stagione ha segnato 11 gol in Champions League, è considerata una delle migliori giocatrici del calcio femminile.

Ma Guijarro, un’altra giocatrice del Barcellona, squadra che ha vinto tutte le 30 partite di Liga nel 2021/22, sostiene che la semplice presenza di Putellas assieme al gruppo squadra darà una spinta alla Spagna.

“Non negheremo che ieri è stata una giornata davvero difficile”, ha detto in una conferenza stampa. “Ci ha colpito, perché sappiamo che Alexia è fondamentale dentro il campo, come è stato dimostrato, ma anche fuori. Ovviamente saremo molto vicini a lei per rincuorarla, per darle energia, per motivarla in ogni senso, ma è stata lei la prima a motivarci. Oggi era qui e sarà presente alla nostra prima partita. Questo ci darà ancora più energia per competere e vincere. Per quanto riguarda i ruoli, come ha detto Mariona (Caldentey, altra giocatrice della Roja), tutte noi dobbiamo assumerci la nostra responsabilità per cercare di sostituirla al meglio”.