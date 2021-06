Europei femminili, Italia agli ottavi

L’Italbasket femminile ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dell’Europeo 2021 in corso di svolgimento tra Francia e Spagna chiudendo al secondo posto il girone B, alle spalle della Serbia, già promossa ai quarti.

Le ragazze di coach Lino Lardo, che avevano aperto la competizione perdendo proprio contro la Serbia prima di superare il Montenegro (che ha chiuso al terzo posto) hanno superato la Grecia per 77-67 nell’ultimo match della prima fase, disputato a Valencia.

Per l’Italia qualche difficoltà in più del previsto per avere la meglio sul fanalino di coda del raggruppamento, che ha chiuso all’ultimo posto con 0 punti. Gara quasi sempre in controllo per Zandalasini e compagne, eccezion fatta per un inatteso blackout durante il terzo quarto durante il quale le Azzurre, pur avendo chiuso la frazione sul +11, si sono ritrovate anche solo a +4.

Una tripla di Penna in avvio dell’ultimo periodo ha fatto ripartire l’Italia verso la vittoria. Top scorer proprio Elisa Penna con 13 punti.

Avversaria agli ottavi una tra Spagna e Svezia.

20-06-2021