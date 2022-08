Europei, il Settebello inizia bene: Slovacchia travolta

29-08-2022 18:30

Esordio sul velluto per il Settebello nella 35° edizione dei campionati Europei di pallanuoto.

Alla Spaladium Arena di Spalato la squadra di Sandro Campagna ha travolto la Slovacchia per 21-9, nonostante il sorprendente svantaggio iniziale.

Mvp della partita Edoardo Di Somma, autore di cinque reti. Quattro invece le marcature di Matteo Iocchi Gratta. Nove i giocatori a segno per l’Italia, che ha sfruttato nove delle dieci superiorità numeriche avute. Mercoledì 31 alle 17 si torna in vasca per affrontare la Georgia, sconfitta 14-11 dal Montenegro all’esordio.

“Potevamo far meglio soprattutto in difesa e nella prima fase della partita – il commento postpartita di Campagna – La Slovacchia ha buoni giocatori e ci ha messo in difficoltà soprattutto con il doppio centroboa”.