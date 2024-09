Europei, l’assenza di Ganna fa rumore e Bennati non chiarisce i dubbi: “Periodo di grande fatica”

Ufficiale l’assenza nella competizione in Belgio del 28enne di Verbania, che rischia di saltare anche i Mondiali. A Limburgo toccherà a Milan guidare la squadra azzurra

Si infittisce il mistero riguardante le condizioni fisiche di Filippo Ganna, ufficialmente escluso dalla lista dei convocati dell’Italia per gli Europei di ciclismo su strada in programma a Limburgo, in Belgio, dall’11 al 15 settembre. Sarà Jonathan Milan l’uomo di punta della squadra azzurra.

Ciclismo, Ganna escluso dagli Europei

Filippo Ganna non parteciperà agli Europei di ciclismo su strada di Limburgo, in Belgio (11-15 settembre), e a rischio c’è anche la sua presenza ai prossimi Mondiali di Zurigo (22-29 settembre). Sulle condizioni del 28enne di Verbania aleggia un mistero, come ammesso dallo stesso d.s. della sua squadra, la Ineos Grenadiers, Zakkari Dempster: “Filippo non sta bene è fuori forma e non capiamo perché”, aveva detto nei giorni scorsi il dirigente.

Ciclismo, Bennati conferma l’assenza di Ganna: “Periodo di grande fatica”

Tutto è iniziato al Giro di Germania, terminato da Ganna con più fatica del solito, poi la situazione s’è aggravata durante il Renewi Tour, che il ciclista ha abbandonato dopo una sola tappa. “Pippo Ganna sarebbe stato un elemento importante non solo per la crono, la sua specialità – ha dichiarato il c.t. dell’Italia Daniele Bennati alla Gazzetta dello Sport -, peccato perché sta attraversando un periodo di fatica, ha accumulato fatica dall’inizio della stagione passando dalle Olimpiadi, dove ha raccolto due medaglie ma che è stata molto dispendiosa. Non possiamo rimproverargli nulla”.

Ciclismo, Bennati: “Milan leader del gruppo agli Europei”

Bennati ha diramato le convocazioni per gli Europei di Limburgo, spiegando che senza Ganna il ruolo di guida del gruppo sarà affidato a Jonathan Milan. “A questo campionato arriviamo con una squadra forte, ambiziosa, con elementi di caratura elevata – ha continuato Bennati -. Ovviamente il faro sarà Milan che sta dimostrando di avere un’ottima condizione. Mancano due settimane, potrà ancora migliorare la sua condizione, poi saremo lì a giocarci la nostre carte con squadra omogenea, composta da uomini d’esperienza”.

Ciclismo, tutti i convocati dell’Italia per gli Europei

Per gli Europei di Limburgo Bennati ha convocato, oltre a Milan, Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Simone Consonni, Jacopo Mosca, Andrea Pasqualon e Matteo Trentin, con Affini e Cattaneo che saranno impegnati anche nella cronometro.

Comunicata anche la squadra femminile che sarà guidata da Elisa Balsamo, con lei Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti (Guazzini e Elena Pirrone saranno impegnate nella crono).

Nella cronostaffetta mista, infine, l’Italia schiererà Edoardo Affini, Mattia Cattaneo, Mirco Maestri, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti ed Elena Pirrone.