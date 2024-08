Tragedia nel ciclismo: Simone Roganti si sente male a casa e muore a soli 21 anni

Il corridore della Mg Kvis-Colors for Peace era già nel giro delle nazionali: inutili i soccorsi, lo scorso anno aveva preso parte al Trofeo Matteotti

Tragedia nel mondo dello sport: a soli 21 anni è morto improvvisamente Simone Roganti, giovane ciclista di Spoltore, in provincia di Pescara, dopo essersi sentito male in casa nella serata di venerdì 30 agosto. Il corridore, già nel giro delle Nazionali, aveva solo 21 anni compiuti pochi giorni fa.

Il malore fatale alle 22.30 a casa sua

Solo sei giorni fa, nel giorno del suo compleanno, Roganti era arrivato nono in una corsa a Corsanico, ieri invece il dramma. Simone Roganti si trovava a casa assieme ai genitori quando attorno alle 22.30 ha accusato un malore. Il padre e la madre si sono resi subito conto della gravità della situazione e hanno allertato il 118 ma le manovre messe in atto dai soccorritori non hanno purtroppo sortito gli effetti sperati.

La carriera di Roganti

Roganti, che orreva da quest’anno nella MG Kvis – Colors for Peace dopo aver militato due stagioni nella UM Tools D’Amico , o scorso anno aveva anche partecipato al Trofeo Matteotti. Il suo miglior risultato nel 2024 è stato il secondo posto nella classifica generale del Giro del Veneto a fine giugno. Settimo al campionato italiano Under 23, nelle ultime settimane aveva disputato in maglia azzurra (nella foto) il Giro della Valle d’Aosta chiuso all decimo posto, poi il nono a Poggiana, 30° a Capodarco e ancora nono a Corsanico proprio il giorno del suo compleanno.

Il giovane ciclista da bambino aveva preferito la bici al pallone rinunciando al ruolo di portiere. Questione di Dna: hanno corso gli zii Fabrizio e Federico – quest’ultimo segue il Giro d’Italia per la RCS Organizzazioni come motociclista alla Radio Informazioni – e il padre Fabiano titolare di un centro di assistenza di stufe a pellet a Pescara. Mamma Alessandra lavora in pizzeria, mentre la sorella minore, Lucrezia, ha lasciato il ciclismo per la pallavolo. Simone si era diplomato al Liceo Scientifico Sportivo “Alessandro Volta” di Pescara.