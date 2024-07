Giro d’Austria, Filippo Ganna vince la tappa più amara: il successo nel giorno della tragedia di Andrè Drege

Filippo Ganna, due volte campione del mondo a cronometro, si impone nella quarta tappa del Giro d’Austria, al secondo posto Diego Ulissi. Ma il ciclismo piange la morte di Andrè Drege

Il sorriso da una parte, la disperazione dall’altra. Non è la prima volta che accade nel mondo del ciclismo: Ganna conquista la quarta tappa del Giro d’Austria con una grande prestazione ma il sorriso viene subito cancellato dalla terribile notizia che riguarda Andrè Drege che ha perso la vita dopo la caduta nel corso della discesa del Grossglockner.

La tragedia che ha colpito Andrè Drege

L’ennesima tragedia per il mondo del ciclismo, ancora una caduta fatale: stavolta è il Giro d’Austria lo scenario terribile. L’incidente che è costato la vita al 25enne Andrè Drege è avvenuto nel corso della quarta tappa da St. Johann a Kals, nel corso della discesa del Grossgloncker. La dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del giovane corridore norvegese non è stata ancora chiarita ma le ferite che ha riportato il ciclista del Team Coop-Repsol non gli hanno lasciato scampo.

Giro d’Austria verso la cancellazione?

La quarta tappa del Giro d’Austria è stata conquistata da Filippo Ganna, il due volte campione del Mondo a cronometro ha messo a segno l’attacco vincente a 400 metri dal traguardo di Klas con un attacco che gli ha permesso di conquistare il terzo successo stagionale e il 33esimo successo in carriera da professionista. Top Ganna ha riscattato il secondo posto conquistato qualche giorno fa e ha dimostrato di essere in ottima condizione in vista di Parigi 2024. Al secondo posto si è piazzato Diego Ulissi che continua a essere al comando della classifica generale.

Ovviamente la premiazione per la vittoria di tappa è stata cancellata, domani è in programma l’ultima tappa della corsa austriaca con la settima frazione ma gli organizzatori non hanno ancora rilasciato ancora nessuna comunicazione ufficiale con la corsa che potrebbe anche essere cancellata.

Andrè Drege: l’amore per la bici

Tutti i ciclisti sanno dei rischi connessi alle gare ma questo non cancella il dramma di una tragedia che scuote ancora una volta questo sport. Per Andrè Drege la bicicletta era amore e passione da quando ha iniziato a pedalare dall’età di 14 anni prendendo in prestito la bici del papà che gli ha trasmesso questa passione. Il grande salto per lui è avvenuto nel 2022 quando è entrato a far parte del team Coop con il quale ha conquistato il Gran Premio Internazionale di Rodi e il Gylme Guter. Nel corso di questa stagione il norvegese si era messo in evidenza vincendo delle gare in Grecia, la prima tappa del Circuit des Ardennes e quella conclusiva del Tour de Loir et Cher.