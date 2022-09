Europei, Nowitzki incorona il talento di Antetokounmpo

06-09-2022 09:53

Nowitzki, ambassador degli Europei, è stato protagonista al Forum dove ha seguito la terza giornata del gruppo C. Non ha potuto, come i tifosi del Forum, godersi Antetokounmpo, lasciato a riposo nel match con la Gran Bretagna.

Tuttavia, il suo giudizio su The Greek Freak non è cambiato di certo: “Lui è un giocatore incredibile. Negli ultimi anni, è migliorato tantissimo. Lo vedo affamato, lavora ogni estate per arrivare pronto alla stagione successiva. Non a caso è un campione ed MVP. Sono felice per lui, sono un suo grande fan“. Una battuta anche su Fontecchio, neo giocatore degli Utah Jazz e stella del’Italia di Pozzecco: “Deve lavorare molto e pensare come fosse uno studente. So che è un grande tiratore”.