Europei nuoto: Martinenghi d'oro con record italiano nei 50 rana! Argento a Cerasuolo

16-08-2022 19:33

La piscina del Foro Italico ribolle nuovamente di gioia per le nuove medaglie Azzurre arrivate nel tardo pomeriggio. Stavolta, la gioia è nei 50 rana, dove l’Italia piazza la doppietta: Nicolò Martinenghi vince l’oro col nuovo record italiano, Simone Cerasuolo è d’argento.

Per il ranista varesino una gara dominata dall’inizio alla fine e un risultato che all’Italia mancava da 12 anni, quando a prendersi la medaglia del metallo più pregiato fu Fabio Scozzoli.

Martinenghi bissa l’oro conquistato nei 100 rana pochi giorni fa e fa meglio rispetto all’argento conquistato ai Mondiali di Budapest, qualche mese fa, nei 50. Per Martinenghi da sottolineare anche il tempo: 26″33, 6 centesimi in meno rispetto al precedente primato italiano che già gli apparteneva (26″39 del 02/04/2021 a Riccione).

Tutta la soffisfazione di Martinenghi al termine della gara, espressa nelle sue dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Che bella gara! Non so davvero cosa dire… Sono veramente contento perchè, dopo la giornata di ieri, non pensavo di stare così bene. Invece sono arrivano alla vasca, ho sentito questo pubblico così caloroso e mi sono detto che dovevo fare qualcosa di importante per loro. Veramente tutto splendido: doppietta azzurra, prestazione impeccabile, nuovo record italiano, davvero una emozione unica per me”.