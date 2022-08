Europei, oro per l'Italia nei tuffi

15-08-2022 14:05

Non solo in vasca e nel nuoto artistico, agli Europei a Roma l’Italia vuole dominare anche nei tuffi e in questo Ferragosto è arrivato il primo oro dalla pedana. Sono Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen, Chiara Pellacani e Eduard Timbretti Gugiu i nuovi campioni d’Europa nel Team event.

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro totalizzando 402.55 punti contro i 399.05 degli ucraini Bajlo, Boliukh, Kesar e Konovalov. Il bronzo è della Gran Bretagna a 384.70, il legno è della Spagna (guidata da Domenico Rinaldi) a 374.00, quinta la Germania a 367.15.

A Roma torna da madrina anche Tania Cagnotto, grande campionessa di tuffi italiana, che qui nel 2009 ai Mondiali fu argento nel sincro con Francesca Dallapè (le due nel 2016 anche argento olimpico) e bronzo individuale da 3 metri. Grande gioia per la bolzanina, che ha potuto ammirare dal vivo la Pellacani, considerata sua erede.