Europei, oro per Zanardi e Barbieri nella madison

16-08-2022 18:13

Agli Europei di Monaco è arrivata la terza medaglia d’oro per l’Italia: Rachele Barbieri e Silvia Zanardi hanno infatti trionfato nella specialità della madison, battendo le francesi Clara Copponi e Marion Borras per un solo punto (41 a 40). Medaglia di bronzo per la coppia danese Amalie Dideriksen e Julie Leth.

Per entrambe le campionesse continentali si tratta della terza medaglia personale in questi Europei. La Barbieri ieri ha trionfato nell’omnium e si è presa un clamoroso bis, la Zanardi invece aveva già conquistato l’argento nella corsa a punti. Sia la Barbieri che la Zanardi nel quartetto sono arrivate seconde.

Al termine della gara, Rachele Barbieri ha rilasciato una breve dichiarazione: “Incredibile, è la prima in questa specialità che facciamo insieme”. Silvia Zanardi ha aggiunto: “Abbiamo sofferto ma ci abbiamo sempre creduto”.