Europei, Tonut esalta una qualità di Antetokounmpo

04-09-2022 09:25

La Grecia, pur soffrendo, si è imposta sull’Italia nella seconda gara della fase a gironi degli Europei (85-81 il finale dopo una grande rimonta azzurra). Grande protagonista, manco a dirlo, è stato Giannis Antetokounmpo. L’All Star della formazione ellenica ha chiuso con 25 punti e 11 rimbalzi a referto (ne aveva messi 27, di punti, nella gara d’esordio con l’Estonia).

Tonut, dopo averlo affrontato in campo, ha parlato del due volte MVP NBA: “Nell’1 vs 1 è immarcabile. Normale, stiamo parlando di uno dei migliori, se non forse il migliore giocatore al mondo. La caratteristica che più mi ha colpito di Antetokounmpo è stata la fisicità che è impressionante“. L’azzurro non è stato l’unico a notare come The Greek Freak sia in grado di dominare su entrambi i lati del campo.