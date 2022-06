Europei Under 19: Inghilterra in semifinale

22-06-2022 23:29

Agli Europei Under 19 di Slovacchia si sono disputate le partite della seconda giornata del girone B. A Ziar nad Hronom Israele ha battuto l’Austria per 4-2 portandosi al secondo posto. Israeliani in vantaggio al 5’ con Kassus Abed, gli austriaci pareggiano con Jasic al 24’, definitivo vantaggio al 29’ con Lugasi di Israele che poi nella ripresa arrotondano al 52’ con Madmon e al 54’ con Gloukh, gli austriaci accorciano le distanze al 76’ con Demir. A Banska Bystrica l’Inghilterra conquista il posto in semifinale travolgendo la Serbia per 4-0, a segno Scarlett al 5’ e al 40’, Chukwuemeka al 68’ e Jebbison al 91’.