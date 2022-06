17-06-2022 17:14

L’Italia under-19 è pronta per gli Europei. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone A con i padroni di casa della Slovacchia, con la Francia e con la Romania. Il gruppo B invece è formato da Inghilterra, Israele, Austria e Serbia. Solo due i gruppi: le prime due classificate dei gruppi volano in semifinale ed ottengono la qualificazione ai Mondiali Under 20 previsti nel 2023. La quinta arriverà dalla vincente dello spareggio tra le terze classificate. L’Italia dovrà temere soprattutto le favorite Francia e Inghilterra, che hanno a disposizione alcuni giovani molto interessanti in prospettiva. Da non sottovalutare la Serbia e la Slovacchia, padrona di casa.

Europei under-19, il calendario

Questo il calendario degli Europei under-19:

FASE A GIRONI

Slovacchia-Francia, 18 giugno ore 17:30

Italia -Romania, 18 giugno ore 20:00

Serbia-Israele, 19 giugno ore 17:30

Inghilterra-Austria, 19 giugno ore 20:00

Slovacchia- Italia , 21 giugno ore 17:30

Romania-Francia, 21 giugno ore 20:00

Israele-Austria, 22 giugno ore 17:30

Inghilterra-Serbia, 22 giugno ore 20:00

Romania-Slovacchia, 24 giugno ore 17:30

Francia- Italia , 24 giugno ore 20:00

Israele-Inghilterra, 25 giugno ore 17:30

Austria-Serbia, 25 giugno ore 20:00

tra le due terze classificate, il 28 giugno alle ore 17, a Senec Semifinale 1 (1°A contro 2°B), il 28 giugno alle ore 17 o alle ore 20, a Trnava o Dunajská Streda

(1°A contro 2°B), il 28 giugno alle ore 17 o alle ore 20, a Trnava o Dunajská Streda Semifinale 2 (2°A contro 1°B), il 28 giugno alle ore 17 o alle ore 20, a Trnava o Dunajská Streda

(2°A contro 1°B), il 28 giugno alle ore 17 o alle ore 20, a Trnava o Dunajská Streda Finale, il 1° luglio alle ore 20, a Trnava

Italia, i convocati di Nunziata per gli Europei under-19

I convocati di Nunziata:

Portieri : Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori : Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);

: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus); Centrocampisti : Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus);

: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus); Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).

Il leader sarà Miretti, giocatore della Juventus. Mancheranno Scalvini e Gnonto, quest’ultimo grande protagonista con l’Italia di Mancini. Questa la spiegazione della Figc: “Nonostante l’apprezzata disponibilità espressa dai calciatori – si legge sul sito della Figc -, i club di appartenenza (Zurigo e Atalanta) hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla convocazione dei calciatori per la competizione, che si svolge in una data al di fuori da quelle indicate dalla FIFA per il rilascio dei calciatori dai club alle Nazionali. La Figc, dunque, rispettando quanto rappresentato dai club, ha ritenuto di non inserirli nella lista dei convocati”.

Europei under-19, dove vedere l’Italia in tv

Per seguire gratis l’Italia under-19 agli Europei basterà sintonizzarsi su Rai Sport, canale 57 o 557 in HD

I match del girone:

Italia-Romania, 18 giugno ore 20:00 – RAI SPORT HD

Slovacchia-Italia, 21 giugno ore 17:30 – RAI SPORT HD

Francia-Italia, 24 giugno ore 20:00 – RAI SPORT HD