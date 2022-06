Europei Under 19, Miretti non basta: l’Inghilterra è in finale

28-06-2022 18:58

Gli Azzurri guidati da Nunziata non riescono a sfruttare il vantaggio creatosi grazie al calcio di rigore di Miretti a inizio del primo tempo. L’Inghilterra esce dagli spogliatoi più convinta e si aggiudica l’incontro, riuscendo a centrare la finale dell‘Europeo Under 19.

Protagonisti del successo dei Tre Leoni Scott e Quansah, che sfruttano benissimo due occasioni da calcio d’angolo. L’Italia ora potrà giocare solamente la finale per il terzo-quarto posto, ma le cose che si sono visto nel corso di questa manifestazione lasciano comunque ben sperare per il futuro della nazionale azzurra.

Inglesi che affronteranno la vincente di Francia–Israele, in programma alle 20.00.

Gli azzurri chiudono in vantaggio la prima frazione

Al minuto 4 il portiere britannico Cox si esibisce in una stupenda parata plastica su Miretti, prima che Desplanches salvi l’Italia ipnotizzando Vela dopo un clamoroso errore di Faticantil.

Al 12′ gli azzurri vanno in vantaggio grazie a un calcio di rigore realizzando dallo juventino Miretti, dopo che Norton-Cuffy aveva stesa Faticanti in area. Al 38′ ancora il portiere azzurro salva tutto su una punizione deviata di Vela. Grande prova nel primo tempo di Ghilardi, che corre su tutti i palloni intercettandone un numero incredibile. Fin qui è come giocare in 12.

L’Inghilterra ne fa due, Italia cade in semifinale

Al 54′ incursione per vie centrali di un grande Chukwuememka (autore di un’ottima gara), la sua conclusione è velenosa ma respinta ancora una volta molto bene dal portiere azzurro Desplanches. Purtroppo da una disattenzione generale della retroguardia arriva il pareggio britannico con Scott, appena entrato, sugli sviluppi di un calcio d’angolo a sfavore. Tutto da rifare per i ragazzi di Nunziata.

Devine ci prova con una punizione pericolosissima a 15 dalla fine, ma la sua conclusione col destro va ampiamente sopra la porta difesa da Desplanches, bravissimo poco dopo a disinnescare un cross pericolosissimo dalla destra.

Purtroppo però al minuto 81 Quansah, giocatore di origini scozzesi del Liverpool, porta in vantaggio l’Inghilterra, sempre su palla da fermo, respingendo in rete di testa un pallone che gli capita li quasi per caso, dopo una spizzata di un compagno e un’uscita a vuoto di Desplanches. Inghilterra qualificata per la finale dell’Europeo di categoria.

Occasionissima per l’Italia proprio nel recupero, ma Cox è glaciale nel respingere tutto in corner, sul quale poi si esibisce nell’ennesima pazzesca parata della sua partita.

Inghilterra U19-Italia U19, come ha arbitrato Goga Kikacheishvili

Non ci sono stati episodi clamorosi ne risse da calmare. La gara, come spesso capita con le squadre giovanili, si è svolta in un clima di rispetto a fraternità proprio come ci piace vedere.

Promosso l’arbitro georgiano Kikacheishvili, chiaro e preciso nelle poche volte nelle quali è stato chiamato in causa.

Inghilterra U19-Italia U19, il tabellino

INGHILTERRA U-19 (4-2-3-1): Cox; Norton-Cuffy, Edwards, Quansah, Doyle; Iroegbunam, Chukwuememka; Devine, Ramsey, Vale; Scarlett. CT: Foster

ITALIA U-19 (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Coppola, Giovane; Fabbian, Faticanti, Casadei; Miretti; Nasti, Ambrosino. CT: Nunziata

Gol: Miretti 23′ (Rig); Scott 58′, Quansah 81′

Ammoniti: Iroegbunam 4′, Desplanches 36′, Ghilardi 60′, Faticanti 65′, Devine 85′, Miretti 95′

Arbitro: Goga Kikacheishvili