Europei Under 19: trionfo dell'Inghilterra

01-07-2022 22:50

L’Inghilterra, che in semifinale aveva battuto in rimonta l’Italia, ha vinto per la terza volta dopo quelle del 1993 e del 2017 i campionati europei Under 19 in Slovacchia rimontando nella finale di Trnava anche Israele per 3-1 dopo i tempi supplementari. Israeliani in vantaggio al 40’ con Gloukh, pareggia al 52’ Doyle. I tempi regolamentari finiscono quindi sull’1-1, la partita si decide nel secondo tempo supplementare con i gol di Chukwuemeka al 108’ e Aaron Ramsey, omonimo del gallese ancora di proprietà della Juventus, al 116’.