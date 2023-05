Europei Under 21: la Francia convoca Kalulu

Il commissario tecnico Sylvain Ripoll ha chiamato il difensore del Milan per la competizione in programma dal 21 giugno all'8 luglio

31-05-2023 15:36

La Francia ha comunicato i convocati per gli Europei Under 21 in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania. Il commissario tecnico Sylvain Ripoll ha chiamato anche il difensore del Milan Pierre Kalulu. La nazionale transalpina è inserita nel gruppo D, lo stesso in cui si trova l’Italia. C’è anche, a centrocampo, Khephren Thuram.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Bajic, Chevalier, Meslier

DIFENSORI: Badé, Boey, Diakité, Kalulu, Larouci, Lukeba, Merlin, Simakan

CENTROCAMPISTI: Caqueret, Chotard, M. Koné, Le Fée, Olise, K. Thuram.

ATTACCANTI: A. Adli, Barcola, Cherki, Gouiri, Kalimuendo, Wahi.