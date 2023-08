Europei Volley, dove vedere Estonia-Italia in diretta tv e streaming

Dopo il fenomenale debutto contro il Belgio, i campioni in carica azzurri sono pronti per sfidare l'Estonia: appuntamento al Pala Barton di Perugia con gli Europei di Volley.

30-08-2023 11:02

Dopo il sensazionale debutto ad EuroVolley per 3-0 contro il Belgio, l’Italia di Fefè De Giorgi vuole continuare a gioire. Domani, giovedì 31 agosto, al Pala Barton di Perugia gli azzurri torneranno in campo, questa volta per la sfida contro l’Estonia, valida come seconda gara della fase a gironi del campionato europeo. Giannelli e compagni, campioni uscenti nel 2021 e vincitori del Mondiale dello scorso anno, non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Estonia-Italia, dove vederla in diretta tv e streaming

Tutto pronto per la seconda gara della fase a gironi degli Europei di volley maschile, con l’Italia che è pronta a regalare spettacolo nella sfida contro l’Estonia. La sfida è in programma domani, giovedì 31 agosto, con inizio a partire dalle 21 sul parquet del Pala Barton di Perugia. La gara sarà possibile seguirla in diretta tv e in maniera gratuita su Rai Sport HD, oltre che su Sky Sport Summer previo abbonamento. Inoltre, il match sarà visibile anche in streaming sia su Rai Play, in maniera totalmente gratuita, sia Sky Go e Now Tv, ma a pagamento.

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Summer

Rai Sport HD, Sky Sport Summer Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now Tv

Buona la prima per l’Italia di Fefè De Giorgi

Fefè De Giorgi non poteva desiderare esordio migliore a EuroVolley. Il suo team ha completamente travolto il Belgio avendo la meglio in tutti e tre i set, con i parziali di 25-17, 25-18 e 25-15. Una sfida impeccabile quella messa in campo da Giannelli e compagni, che nel rettangolo di gioco non hanno dimostrato alcuna defezione.

Alessandro Bovolenta, al termine della gara, ha espresso tutta la sua commozione nel partecipare al campionato europeo per la prima volta in carriera: “Quando ho visto quella gente mi sono emozionato. Poi sono entrato in campo e mi sono divertito”. Dopo, uno sguardo al futuro: “Abbiamo tanti margini di crescita, dobbiamo solo lavorare e fare un gradino alla volta”. E ora, il prossimo step, sarà proprio quello contro l’Estonia che nella giornata di oggi, mercoledì 30 agosto, debutterà per la prima volta ad EuroVolley e lo farà contro la Germania.

Il percorso dell’Italia nella fase a gironi

L’Italia di Fefè De Giorgi, in questa edizione di EuroVolley, si colloca nella poule A insieme a Belgio, Estonia, Serbia, Svizzera e Germania. La sfide non andranno in scena tutte sullo stesso parquet, bensì si svolgeranno sui campi di Bologna, Perugia e Ancona. Per gli azzurri, dopo la gara contro l’Estonia, venerdì sarà il momento di giocare contro la Serbia.

La penultima sfida della fase a gironi è lunedì 4 settembre contro la Svizzera, prima di salutare definitivamente la poule A con il match contro la Germania, in programma mercoledì 6 settembre. Per gli azzurri, dunque, l’obiettivo è figurare tra le prime quattro squadre del suo girone per poter accedere nella miglior posizione possibile alla fase finale, composta da ottavi, quarti, semifinale e finale.