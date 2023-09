Europei Volley: Italia-Francia data, orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

La squadra di Fefè de Giorgi vuole difendere il titolo continentale conquistato nell'edizione 2021: nel mirino c'è la Francia di Andrea Giani

13-09-2023 12:13

L’Italia si appresta ad affrontare la semifinale degli Europei di volley maschile 2023. La nazionale allenata da Fefè de Giorgi, dopo aver superato al tiebreak l’Olanda, ha staccato il pass per il penultimo atto della competizione dove affronterà i campioni olimpici della Francia di Andrea Giani. Appuntamento domani, giovedì 14 settembre, sul gerflor del Palazzo dello Sport di Roma, con inizio alle 21:15.

Dunque, gli azzurri, puntano a difendere il titolo continentale: in finale, in caso di successo, potrebbero incontrare la vincente tra Polonia e Slovenia. In caso contrario, andranno a giocarsi il terzo posto, anch’esso giocato in gara unica.

Italia-Francia: dove vederla in diretta tv e streaming

Tutto pronto per la sfida tra Italia e Francia. Il big-match, che vale l’accesso all’ultimo atto degli Europei di volley maschile 2023, è in programma domani, giovedì 14 settembre, al Palazzo dello Sport di Roma, a partire dalle 21:15. La gara potrà essere seguita in diretta tv e in maniera gratuita su Rai2, ma anche, previo abbonamento, su Sky Sport. Tifosi e appassionati potranno vederla anche in streaming su Rai Play, NOW e SkyGo accedendo da smartphone, pc o tablet.

Per Italia-Olanda ascolti record su Raisport

Ieri la partita con l’Olanda ha fatto segnare ascolti record su Raisport. Il match, dalle 21.17 alle 23.39 – ha fatto registrare 1.205.000 spettatori con il 6.87% di share (pre partita di 40 minuti: 393.000 – 1.92%, post partita di 15 minuti: 938.000 – 9.7%, al tie-break punte sopra il 10 per cento, media 6.87).

I convocati e la possibile formazione

Il ct dell’Italia Fefè de Giorgi potrà contare sui suoi quattordici atleti convocati per disputare gli Europei 2023. Si tratta dei palleggiatori Giannelli e Sbertoli, insieme ai centrali Galassi, Mosca, Russo e Sanguinetti. A seguire, presenti gli schiacciatori Bottolo, Lavia, Michieletto e Rinaldi, con gli opposti Bovolenta e Romanò. Per finire, anche i liberi Balaso e Scanferla.

Il ct azzurro, in occasione della sfida contro la Francia, potrebbe far affidamento al sestetto scelto nella sfida contro l’Olanda, terminata 15-12 al tiebreak. Di seguito, la possibile formazione: Giannelli, Romanò, Lavia, Michieletto, Galassi, Russo e Balaso.

I precedenti tra le due squadre

I campioni del Mondo e d’europa in carica sono pronti all’assalto per la finale degli Europei 2023. L’Italia, dopo aver chiuso al primo posto e con bottino pieno il gruppo A della fase a gironi, è passata allo step successivo della competizione vincendo agli ottavi contro la Macedonia del Nord e ai quarti contro l’Olanda: ora, è il momento della semifinale contro la Francia.

Sponda ospite, i francesi hanno festeggiato il successo prima contro la Bulgaria, dopo contro la Romania, entrambe con il risultato di 3-0, prima di poter raggiungere il penultimo atto della competizione europea.

Tanti precedenti tra l’Italia e la Francia, con l’ultimo appuntamento che risale al 18 agosto in occasione dell’Huger Wagner Memorial, dove gli azzurri ebbero la meglio per 3-0. Il penultimo incontro, invece, ricorre al 7 settembre dello scorso anno durante i Mondiali dove il campo premiò nuovamente gli azzurri con il risultato di 3-2. Dunque, sguardo agli ultimi cinque incontri tra le due nazionali, il bilancio finale premia la selezione tricolore.