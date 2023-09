Europei volley Maschili: dove vedere Italia-Macedonia in diretta tv e streaming

L'Italia vola a Bari per gli ottavi di finale della competizione: domani, sabato 9 settembre, con la squadra macedone si scenderà in campo alle 18

08-09-2023 11:04

L’Italia, dopo aver vinto anche l’ultima sfida della fase a gironi, ora è pronta a tuffarsi negli ottavi di finale degli Europei di volley maschili. Gli azzurri hanno avuto la meglio contro la Germania, seppur in maniera tutt’altro che semplice, chiudendo il match con il risultato finale di 2-3. Dunque, quinto successo in altrettante gare per i ragazzi di De Giorgi che hanno difeso il primo posto nel gruppo A registrando bottino pieno. Ora, per l’Italvolley, è il momento di volare a Bari per disputare gli ottavi: sarà sfida contro la Macedonia del Nord.

Italia-Macedonia del Nord, dove vederla in diretta tv e streaming

Tutto pronto al Palaflorio di Bari per ospitare la sfida tra Italia e Macedonia del Nord. La sfida, valida per gli ottavi di finale degli Europei di volley maschile, è in programma domani, sabato 9 settembre, con inizio dalle 18. La sfida potrà essere seguita in diretta tv, in maniera gratuita, su Rai 2, al canale due del Digitale Terrestre.

Inoltre, sarà trasmessa anche su Sky Sport Uno, al canale 201, tramite la sottoscrizione di un abbonamento. Infine, lo spettacolo del match potrà essere gustato anche in streaming su pc, smartphone o tablet su RaiPlay, ma anche su NOW e Sky Go.

L’Italia soffre con la Germania ma centra quinto successo di fila

L’Italvolley aveva calato il pokerissimo nella fase a gironi degli Europei maschili 2023. I ragazzi di Fefè De Giorgi si sono imposti con tutte le sfidanti del gruppo A, conquistando la vittoria rispettivamente contro Belgio, Estonia, Serbia, Svizzera e, infine, Germania. Contro i tedeschi, nella sfida andata in scena lo scorso mercoledì, gli azzurri hanno potuto festeggiare solo al tie-break con i parziali di 25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12.

Al termine della combattuta sfida, De Giorgi si è dimostrato soddisfatto della grande prova messa in campo dai suoi ragazzi:

La Germania è stata stratosferica, ma noi ne siamo venuti fuori con carattere. Adesso pensiamo alla gara contro la Macedonia del Nord, una squadra assolutamente da non sottovalutare.

Il cammino della Macedonia del Nord

I campioni del mondo e d’Europa in carica vogliono senza dubbio arrivare fino in fondo agli Europei maschili 2023. Il prossimo ostacolo da superare per l’Italia sarà la Macedonia del Nord, che ha chiuso al quarto posto la Pool C vincendo solo contro Danimarca e Montenegro e andando ko con Polonia, Olanda e Repubblica Ceca.

Domani, sabato 9 settembre, per entrambe le squadre in palio c’è l’accesso ai quarti di finale della competizione. Sul gerflor del Palaflorio di Bari la sfida inizierà alle 18, dove si attende una gran cornice di pubblico azzurra, per sostenere l’Italia nella sfida contro la squadra macedone, attualmente al 38esimo posto nel ranking mondiale.

