Europei Volley: dove vedere Italia-Svizzera in tv e in streaming

Il team di Fefè De Giorgi vuole la quarta vittoria consecutiva: domani, lunedì 11 settembre, sarà sfida contro la Svizzera

03-09-2023 11:03

L’Italia si appresta a disputare la quarta gara della fase a gironi agli Eurovolley. Il team di Fefè De Giorgi, dopo le tre vittorie schiaccianti conquistate contro Belgio, Estonia e Serbia, vuole centrare il poker di vittorie e ci proverà nella sfida contro la Svizzera. Giannelli e compagni, che hanno ipotecato il primo posto nel gruppo A, viaggiano spediti verso gli ottavi di finale della competizione europea.

Italia-Svizzera, dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Scatta il conto alla rovescia per Italia-Svizzera. La gara, valida per la quarta gara della fase a gironi di Eurovolley, è in programma domani, lunedì 11 settembre, con inizio a partire dalle 21. La sfida, che andrà in scena sul parquet del Palarossini di Ancona, sarà visibile in maniera gratuita su Rai 2, al canale 2 del Digitale Terrestre. Inoltre, tramite un abbonamento, la sfida sarà possibile vederla su Sky Sport Summer, canale 201, e Sky Sport Arena, canale 204. Infine, il servizio streaming sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay e a pagamento su SkyGo, NOW ed Euro Volley Tv.

L’Italia cala il tris di vittorie

Gli azzurri sono autori di un percorso, finora, sensazionale. Fin dalla prima gara, l’Italvolley ha vinto e convinto con delle prestazioni più che sufficienti. Tre vittorie schiaccianti, tutte e tre terminate con il risultato finale di 3-0. Il primo successo è arrivato con il Belgio, dopo con l’Estonia e, infine, con la Serbia.

Il team di Fefè De Giorgi vuole centrare anche le quarta vittoria in questa competizione europea e domani, contro la Svizzera, ci sono tutti i presupposti per far aumentare il bottino in classifica, attualmente a quota 9.

Invece, gli svizzeri, sono ancora a secco di punti dopo i ko subiti contro Serbia e Germania. In giornata, alle 18, affronteranno l’Estonia.

Italvolley, la formula e la situazione degli altri gironi

La fase a gironi di EuroVolley sta quasi per terminare. L’Italia, al primo posto nel girone A, dovrà affrontare prima la Svizzera e, infine, la Germania per poter chiudere ufficialmente i conti con la prima fase della competizione europea. La gara contro i tedeschi si giocherà mercoledì 6 settembre, sempre al Palarossini di Ancona, con inizio dalle 21.

Sguardo alle altre classifiche, il primo posto del gruppo B è attualmente occupato dalla Slovenia, anch’essa a pieni punti. Nel girone C, invece, è duello tra Polonia, Macedonia del Nord e Olanda, tutte e tre a quota 6 punti. Infine, nel gruppo D, la Francia domina con 9 punti, con 5 punti di vantaggio su Israele, Portogallo e Turchia.

In seguito, le prime quattro di ogni girone si appresteranno ad accedere al tabellone finale, dove si disputeranno gli ottavi, i quarti, le semifinali e le finali, quest’ultimo sia del terzo posto, sia del primo.