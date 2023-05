Rilassarsi e far girare le gambe sono i due propositi per la tappa di Napoli del campione del mondo dopo le cadute di ieri

11-05-2023 13:42

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ha preso il via della tappa Napoli-Napoli del Giro d’Italia. “Mi fa male la schiena – ha detto prima della partenza – ho preso dei brutti colpi e ho anche un gran livido, proprio sulla schiena. Ma questa è la vita e queste sono le corse. Dovrò gestire il dolore e cercare di rilassarmi il più possibile, sapendo che mi servirà molta energia per riuscire ad assorbire i colpi. Ma non sto malissimo”.

L’attenzione del campione del mondo si è poi spostata sul primo arrivo in quota della Corsa Rosa: “Il Gran Sasso di domani? Spero di non avere una brutta giornata, come mi era successo in una delle prime tappe di montagna alla Vuelta a España 2022. Sono comunque contento che già quella di oggi sia una giornata dura, in modo che le mie gambe possano girare. Facciamo prima la tappa di oggi e poi pensiamo a quella dopo”.