Evenepoel: "Ho dimostrato di essere uno dei migliori"

25-04-2022 15:26

A far tornare il sorriso alla Quick Step, dopo la brutta caduta di Julian Alaphilippe, ci ha pensato Remco Evenepoel, trionfando sotto il traguardo di Liegi.

Per il ciclista belga la conquista della Liegi-Baston-Liegi, è stata la vittoria migliore della sua carriera professionale. Finalmente la vittoria di una monumento grazie alla sua caparbietà e alla sua potenza: un successo che non dimenticherà mai e che anzi alimenta la sua fiducia e il tipo di ciclista che sta diventando.

Oggi con questa vittoria ho dimostarto di far parte del gruppo dei ciclisti più forti al mondo. Ho coronato un sogno, mi sentivo molto bene e sono arrivato in ottime condizioni al traguardo. Nonostante il vento contrario, ce l’ho fatta e penso che questa vittoria sia uno dei miei giorni migliori in sella alla mia bici.”

