Evenepoel, il ds conferma la rinuncia al Tour de France

Lefevere spiega: "E' tempo che si rilassi con la moglie, poi vedremo per la Vuelta e il Mondiale".

17-05-2023 16:26

Aver lasciato anzitempo il Giro d’Italia rappresenta per il campione del mondo, nonché vincitore della Vuelta 2022, una delusione.

Il direttore sportivo della Soudal-QuickStep Patrick Lefevere fa il punto della situazione a RTBF, la radio-televisione belga: “Remco non parteciperà al Tour de France come stabilito, non sarebbe una scelta intelligente; si è appena sposato e ha visto sua moglie dieci giorni, quindi è giusto si rilassi. Una volta fatti gli esami sanitari post-Covid, rifaremo un programma; a inizio agosto ci saranno i Mondiali, ma per la Vuelta una decisione è prematura”.