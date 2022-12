Evenepoel in mentalità Giro: "Sarò pronto per le cronometro"

07-12-2022 12:18

Quella in Italia non è stata una vacanza per Remco Evenepoel, che ha visionato il tracciato della Corsa Rosa e ha dedicato una grande attenzione alle tappe a cronometro (la Fossacesio Marina-Ortona e la Savignano sul Rubicone-Cesena): “Aspetto con trepidazione la cronometro di apertura e anche la nona tappa, le abbiamo visionate la settimana scorsa. Ci sono cronometro bellissime in questo Giro e si addicono alle mie caratteristiche tecniche. Spero di fare bene, non vedo l’ora: l’ultima settimana ha una tappa dura, ma bellissima, sulle Dolomiti; sarà un’ultima settimana speciale”.

Il vincitore della Liegi– Bastogne–Liegi, della Vuelta e del Mondiale professionisti a Wollogong ha raccontato come aveva trascorso l’ultimo inverno: “Quest’anno ho camminato molto. Mi piace fare altre cose oltre il ciclismo: di solito vado sui pattini, ma l’anno scorso le cose sono cambiate; faccio i miei esercizi all’aperto, quando è freddo o quando piove”