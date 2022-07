Evenepoel si complimenta con la Jumbo-Visma ma sta con Pogacar

30-07-2022 12:37

Terminato il ritiro in altura a Livigno, per Remco Evenepoel è arrivato il momento di tornare a spillarsi il numero sulla maglia alla Clasica di San Sebastian.

Prima però di rimettersi in moto, il belga ha commentato quanto accaduto nel frattempo all’ultimo Tour de France, corsa che l’ha appassionato non poco.

“È stato un Tour molto veloce, caldo e difficile. La Jumbo-Visma lo ha fatto sembrare facile, ma è stato difficile per tutti. Non sono rimasto sorpreso dalla prestazione della squadra neerlandese. Ma quello che hanno realizzato è stato piuttosto impressionante” ha detto il talento belga a Wielerflits.

“Avevano un grande piano prima del Tour e lo hanno mostrato al mondo intero. Posso solo togliermi il cappello. Mi sono divertito molto a guardarlo in tv”.

Oltre agli apprezzamenti al lavoro fatto dai “calabroni”, Evenepoel ha difeso però anche l’operato e i risultati conseguiti da Pogacar, corridore che per lui resta un assoluto punto di riferimento.

“Il giorno in cui Jumbo-Visma lo ha attaccato sul Galibier è stata molto dura per lui. Ha vinto tre tappe, è stato il miglior giovane ed è arrivato secondo nella classifica finale. Quindi non si tratta di un brutto Tour. Ai miei occhi è ancora il miglior corridore del mondo” ha affermato il nativo di Aalst.

“Come squadra, la Jumbo-Visma è molto più forte e più stabile della UAE Team Emirates. Quello che ha fatto Pogacar è davvero fenomenale. Ha risolto molte situazioni da solo, soprattutto nell’ultima settimana. Dobbiamo rispettarlo” è stata la chiosa decisa di Evenepoel.