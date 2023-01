Everton, il nuovo tecnico è Sean Dyche

27-01-2023 12:03

Sean Dyche, tocca a te. Il successore di Frankie Lampard verrà annunciato in giornata ed avrà il difficile compito di salvare l’Everton.

La situazione è tutt’altro che semplice visto che i Toffees sono il fanalino di coda della Premier con 15 punti conquistati in 20 partite, un bottino davvero magro.

Dopo l’esonero di Lampard avvenuto lo scorso lunedì la società si era data qualche giorno di tempo per riflettere e nel frattempo ha sondato il terreno sia per Bielsa sia per Davide Ancelotti, il figlio e vice di Carlo al Real Madrid.

La sensazione è stata quella che la cura Bielsa non potesse garantire un’immediata stabilità visto che “il loco” sembrava prediligere un progetto a medio/lungo termine, con Dyche, invece la speranza è di affrontare a testa alta sia l’Arsenal alla ripresa il 4 febbraio sia il Liverpool nel derby il turno successivo.

Diverso il discorso Davide Ancelotti: l’idea stuzzicava molto sia il club sia l’allenatore, ma l’inesperienza di Davide non poteva garantire certezze immediate.

