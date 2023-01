Everton, si fa strada l'ipotesi Davide Ancelotti

26-01-2023 21:17

Continuano le grandi manovre in casa Everton, volte a scongiurare una retrocessione che appare probabile dopo l’incerto cammino targato Lampard (3 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte che valgono l’ultimo posto assieme al Southampton. a -2 dalla salvezza).

Secondo le indiscrezioni del Daily Mail, Marcelo Bielsa è atterrato in Inghilterra per parlare con la dirigenza, che proverà a convincerlo del fatto che l’attuale rosa possa essere adeguata al suo tipo di calcio: in caso di fumata nera, ci sarà un contatto con il Real Madrid per liberare Davide Ancelotti, che ha vissuto Goodison Park assieme al padre Carlo un anno e mezzo. Il ‘Loco’ Bielsa è fermo dopo il lungo mandato alla guida del Leeds, che ha riportato nella massima serie inglese.