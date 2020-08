Evra torna in campo: presenza in undicesima serie inglese

Patrice Evra è tornato in campo. In undicesima serie inglese. L’ex campione francese, ormai ritiratosi dal calcio professionistico, ha giocato una partita con il Brentham, club che gioca nelle serie minori del football.

In mezzo all’incredulità dei tifosi, l’ex Juve e Man United ha giocato con il numero 11 del suo amico Giggs nel ruolo dii ala sinistra. Non è bastato per evitare la sconfitta, visto che la partita l’ha vinta il North Greenford United. “Grazie per avermi fatto giocare, ragazzi. È stata una bella giornata. Non preoccuparti Giggsy (Ryan Giggs, ndr), ho onorato il tuo numero al mio meglio”.

Evra ovviamente ha indossato la fascia di capitano per l’occasione e tutti i compagni si sono filmati vicino a lui, tra panchina e campo. Un’esperienza memorabile per tutti, anche se probabilmente non ripetibile.

Il club ha infatti affermato che Evra ha giocato il match per mettersi in forma in vista del Soccer Aid, partita di beneficienza che si giocherà all’Old Trafford alla quale lo stesso Evra prenderà parte.

OMNISPORT | 31-08-2020 10:36