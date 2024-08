Ex flirt di Eriksson: avrà rimpianti ma a che serve ora? Non gli porto più rancore

Ulrika Jonsson, che fu l'amante dello svedese, si confessa al Sun e ripercorre la sua tormentata storia d'amore con il tecnico malato terminale

“Quando guardo Sven-Goran Eriksson adesso, vedo un uomo molto smunto. Un uomo ridotto da una malattia terminale, ma anche un uomo che, per sua stessa ammissione, ha avuto una bella vita”. Ulrika Jonsson, una delle tante donne della vita di Sven Eriksson, si confessa al Sun in occasione dell’uscita su Amazon del documentario sulla vita del tecnico svedese e rivela aneddoti inediti sulla loro relazione.

Il triangolo amoroso di Eriksson

“Ci siamo incontrati per la prima volta nel 2002, quando gli ho chiesto il suo autografo a una festa organizzata da Alastair Campbell, lo spin doctor di Tony Blair – confessa la Jonsson – Mi ha risposto nella nostra lingua madre, lo svedese, chiedendomi il numero di telefono per potermi chiamare. All’epoca ero single e avevo 34 anni. Lui aveva 54 anni e mi confidò che voleva porre fine alla sua relazione con Nancy Dell’Olio perché lo stava prosciugando di energie. Poi continuava a chiamarmi tutti i giorni quando andava in vacanza con Nancy, dicendomi che ero bella e quanto desiderava vedermi. Quando tornò, il giorno dopo il suo 54esimo compleanno, venne a trovarmi e dormimmo insieme. Aveva tutto: potere e denaro, eppure era l’uomo più debole che abbia mai incontrato”.

La Jonsson prosegue: “Durante la nostra relazione si stava dirigendo a casa sua in Portogallo e mi ha chiesto di unirmi a lui. Ha detto che avrei dovuto prenotare il volo e che mi avrebbe rimborsato. Ho detto di no, pago a modo mio: non ho mai preso soldi da un uomo. Ci siamo incontrati al Club Lounge di Heathrow, fingendo di esserci appena conosciuti, e ci siamo seduti uno accanto all’altro durante il volo, quasi ridacchiando per tutto il viaggio. La mattina seguente partimmo insieme per l’aeroporto e, in macchina, mi mise in tasca un assegno in bianco mentre non guardavo. Lo conservo per i posteri. Ma sarebbe stato carino compilarlo ad un certo punto per tutte le seccature che mi ha portato!”.

Le rivelazioni continuano: “Quando si è diffusa la notizia della nostra relazione, non ha confermato cosa fosse successo tra noi, al punto che la gente credeva che mi fossi inventato per attirare l’attenzione della stampa. Questo mi ha davvero fatto arrabbiare. Ero una donna indipendente e lavoratrice che non aveva volontariamente bisogno di creare un dramma intorno alla mia vita per attirare l’attenzione. Nel suo documentario dice di non aver commesso alcun crimine, e su questo ha ragione. Ma ha sbagliato. Semplicemente non gli importava molto della vita”.

Ad Eriksson interessavano solo i figli e il calcio

La Jonsson rivela: “Per quanto ne sapevo, gli importavano solo di tre cose: i suoi due figli, che adorava. E il calcio. Anche quando eravamo in Portogallo, gli ho chiesto della sua ex, la madre dei suoi figli. Lui ha detto che aveva spostato il giorno del matrimonio in favore di una partita di calcio e lei non era contenta. Inizialmente è stata la nazionalità svedese ad unirci – e il calcio. Abbiamo parlato molto di calcio. Ma era cavalleresco e, nel suo cuore, era un uomo gentile. Portava una bottiglia di champagne Veuve Clicquot – immancabilmente – ogni volta che veniva a casa mia. Per quanto mi riguarda, mi ha mostrato gentilezza e stavo attraversando un momento terribile perché ero stata abbandonata dal padre biologico di mia figlia malata. Nel film dice di provare dei sentimenti, ma non li mostra. Penso che sia onesto e vero. Non ci siamo mai scambiati parole d’affetto. Nancy dovrebbe essere grata per me che ho alzato il suo profilo, ha fatto carriera “rifiutando di accettare di essere stata tradita. Nancy ammette nel film che è rimasta con lui solo perché poteva trarne qualcosa. Prima che si diffondesse la notizia della relazione tra me e Sven, lei era solo la fidanzata italiana dell’allenatore dell’Inghilterra. Quando finì sui titoli dei giornali, Nancy divenne improvvisamente famosa. E lei lo ha usato a suo vantaggio. Mi ha insultato perché non credeva che la breve relazione fosse vera”.

Jonsson non porta rancore per Eriksson

Poi la chiusura: “Nel film, il figlio di Sven dice che suo padre non si stressa per le cose, e questa è stata anche la mia esperienza. Non si è mai preoccupato delle cose e mi ha detto: “Perché preoccuparsi di qualcosa che potrebbe non accadere?”. È brillante e ha studiato filosofia, il che è probabilmente ciò che ha portato un approccio nuovo e diverso all’essere l’allenatore dell’Inghilterra. Nancy dice nel film che Sven è un narcisista, ma penso che sia ingiusto. Penso solo che sia una persona dalla mentalità molto semplice. E con questo intendo dire che mette energia solo nelle cose che sono importanti per lui. È pragmatico. Non è un uomo pratico, però. Mi ha mostrato con orgoglio le sue mani e ha detto “queste non hanno mai fatto un giorno di duro lavoro”. Sven ha ragione, ovviamente, riguardo alla sua visione della vita adesso. La vita è breve e credo che ne abbia sicuramente tratto il massimo. Sven è sicuramente un pensatore, forse più che un agente. Per un po’ ha continuato a telefonarmi per parlarmi o chiedermi di vederlo. Ha anche convinto il suo agente a telefonare al mio agente per chiedergli se lo avrei aspettato dopo il Mondiale. Ho rifiutato. Sven ha ragione, ovviamente, riguardo alla sua visione della vita adesso. La vita è breve e credo che ne abbia sicuramente tratto il massimo. Ha condotto una vita secondo la sua volontà e i suoi desideri. Sono sicuro che abbia rimpianti per alcune delle sue azioni, ma a cosa servono i rimpianti quando il tempo stringe? Possiamo solo fare del nostro meglio. Non gli porto alcun rancore”.