Ex Inter Roberto Carlos: 11 figli da 7 donne diverse e 2 divorzi ma nega voci dissesto

La turbolenta vita privata della leggenda brasiliana Roberto Carlos, che ha figli sparsi ovunque. Davvero sta alloggiando nel centro del Real Madrid?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Roberto Carlos ‘allena’ una squadra di calcio. Già, la leggenda brasiliana ex Inter ha confessato in un’intervista di avere 11 figli nati da sette donne diverse. E, a quanto pare, non se la sta passando benissimo: l’ambasciatore del Real Madrid sta affrontando un turbolento secondo divorzio ed è per questo motivo che si sarebbe appoggiato a vivere presso il centro sportivo delle merengues.

Roberto Carlos: un vita privata molto movimentata

Tra i terzini sinistri più forti di sempre e specialista dei calci piazzati (ricordate la sua punizione alla Francia?), Roberto Carlos si è dato parecchio da fare anche fuori dal rettangolo verde. Come raccontato nel corso del programma Fiesta, l’ex Inter ha confessato di avere 11 figli sparsi in ogni angolo del pianeta.

“Ne ho sette in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria che adesso vive ad Alicante, mentre gli altri vivono in Brasile” ha detto in passato. Al contrario, fa fatica a ricordare il numero delle donne, poi diventate madri dei suoi figli. “Ho avuto solo due mogli, mentre è più difficile contare le donne con cui ho avuto figli”. Ed è giunta al capolinea anche la storia con la fisioterapista Mariana Luccon: i due stavano insieme dal 2009 e hanno avuto due figlie, Manuela e Marina”.

Una complessa causa di divorzio e le difficoltà economiche

Dopo essersi separato dalla prima moglie Alexandra Pinheiro, da cui ha Roberto Carlos ha avuto tre figli (Roberta, Giovanna e Roberto Junior), l’ex calciatore si è sposato con Mariana Luccon, da cui ora sta divorziando. La causa, però, sta andando per le lunghe soprattutto a causa della divisione del patrimonio da oltre 160 milioni di euro.

Il sudamericano si è ritrovato improvvisamente ‘senza un tetto’: la moglie, infatti, risiede nell’abitazione principale con le figlie alle porte di Madrid, mentre un’altra delle loro proprietà è occupata dai suoceri di Carlos. Per questo motivo il 51enne starebbe alloggiando a Valdebebas, centro sportivo del Real Madrid, di cui è ambasciatore dopo esserne stato bandiera in campo nel meraviglioso undici dei galacticos.

Ma Roberto Carlos nega la crisi e va all’attacco

La notizia delle difficoltà del brasiliano a causa del secondo divorzio ha fatto rapidamente il giro del pianeta. Ma lo stesso Roberto Carlos ha smentito tutto, passando al contrattacco. L’ex terzino nerazzurro, infatti, minaccia di querelare chi lo ha descritto come “disperato” per via della separazione da Mariana Luccon.