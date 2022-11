Inter, Roberto Carlos: "Lautaro grande centravanti. Mi ricorda Pippo Inzaghi"

05-11-2022 10:26

Ha giocato con la maglia dell’Inter per una sola stagione, ma Roberto Carlos è sempre rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri. Ora uno degli idoli è di sicuro Lautaro Martinez. E dell’attaccante argentino l’ex terzino sinistro brasiliano ne ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “È un grande centravanti. Mi ricorda per molte cose il fratello del suo allenatore: Pippo Inzaghi“.

“L’opportunismo nel gol è molto simile. Intere partite nell’ombra e poi in un secondo castiga con il guizzo vincente“, ha aggiunto su Lautaro. Roberto Carlos ha poi parlato dell’attesissima sfida fra Juventus e Inter: “Sarà una gara molto tattica: nessuno dei due può sbagliare. L’Inter deve consolidarsi, la Juve deve recuperare e rilanciarsi nel morale. Per me l’Inter è di poco favorita“.