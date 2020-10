F1 a Imola nel nome di Senna: Gasly in pista con il casco di Ayrton

La Formula 1 tornerà nel weekend a correre a Imola, per l’inedito Gran Premio dell’Emilia Romagna. Era dal 2006 che non si disputava una prova iridata nell’autodromo in provincia di Bologna, ma i pensieri di buona parte del Circus sono dedicati in queste ore al 1994 e alla tragica morte di Ayrton Senna. Con una dedica molto speciale all’indimenticato asso brasiliano pensata da un suo giovane erede.

Si tratta di Pierre Gasly, che nemmeno fece in tempo a vedere all’opera il fuoriclasse paulista essendo nato nel 1996. Il francese, vincitore a Monza nel corso di questa stagione, ha però deciso di omaggiare Senna presentandosi a Imola con un casco pressoché identico a quello del tre volte campione del mondo.

C’è tutto, dalla dominanza del giallo alle due tipiche fasce verde e blu. Addirittura, sfruttando la motorizzazione della sua AlphaTauri, campeggia anche la scritta “Honda” che accompagnò Senna nelle sue cavalcate iridate. E questo sarà anche un modo per la casa giapponese di salutare nel migliore dei modi uno dei campioni che più hanno contribuito alla sua fama nel mondo del motorsport.

OMNISPORT | 30-10-2020 23:53