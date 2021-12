F1, a Jeddah la pole è di Hamilton. Errore per Verstappen

04-12-2021 19:11

Seconda giornata sulla nuova pista di Jeddah per il Gp d’Arabia. Alla fine è Hamilton a prendersi la pole. La Ferrari agguanta invece un insperato quarto post con Leclerc.

F1 di Jeddah: l’andamento della qualifica

In una delle qualifiche più importanti della stagione, in Q1, cambia continuamente la classifica perché il grip dell’asfalto continua a migliorare. La Ferrari dà dei segnali di vita con il miglior tempo per la rossa di Carlos Sainz. Dura però poco il momento per la scuderia di Maranello visto che subito dopo Verstappen si porta in testa.

Problemi invece, al motore, per Bottas che torna a fatica ai box tentando di recuperare per la Q2. Q2 a cui non vanno i piloti dalla 16° alla 20°: Latifi, Vettel, Stroll, Schumacher e Mazepin.

In Q2 tra gli eliminati illustri c’è Sainz che perde anche il controllo della vettura dopo un problema all’ala posteriore: lo spagnolo partirà quindicesimo. Fuori anche Ricciardo, Raikkonen, Alonso e Russell.

In Q3 finale al cardio palma con Verstappen che va a muro con la ruota posteriore destra a un passo dalla pole: l’errore consegna la pole ad Hamilton.

F1, a Jeddah nessuna penalità per Hamilton

Dopo le FP3, Lewis Hamilton è stato convocato in direzione gara per aver violato una doppia bandiera gialla e per aver ostacolato Mazepin in Curva 8. Alla fine però non è stata data nessuna penalizzazione al campione inglese per la doppia bandiera. Nessuna sanzione nemmeno per l’ostacolo a Mazeping, solo un rimprovero e 25mila euro di multa alla Mercedes.

La classifica finale della Q3

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:27.511 5

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.111 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 5

4 Charles LECLERC Ferrari+0.543 6

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.612 4

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.614 6

7 Lando NORRIS McLaren+0.669 5

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.931 6

9 Esteban OCON Alpine+1.136 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.243 4

OMNISPORT