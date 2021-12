Ferrari: salvi motore e telaio della vettura di Leclerc

04-12-2021 12:11

Buone notizie per Charles Leclerc e la Ferrari: il monegasco, dopo il botto di ieri nelle libere del Gran Premio d’Arabia Saudita sul velocissimo (e pericolosissimo) circuito di Gedda, può disputare la terza sessione di libere e le qualifiche senza dover cambiare motore e telaio della sua Rossa di Maranello. La diagnosi, come ha scritto Roberto Chinchero sulla versione italiana di motorsport.com, ha escluso danni irreparabili, ma è chiaro che i meccanici hanno dovuto lavorare tutta la notte per rimettere in sesto la vettura.

Leclerc ha avuto l’incidente a cinque minuti dal termine della seconda sessione di libere. Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari alla velocissima curva numero 22 del tracciato cittadino saudita finendo violentemente contro il muro. Leclerc è ovviamente stato portato al centro medico per il consueto controllo che ha dato esito positivo per il proseguimento del weekend da parte di Charles.

OMNISPORT