F1, Abu Dhabi, Hamilton: "Una giornata discreta"

10-12-2021 16:45

Queste le parole di Lewis Hamilton al termine delle due sessioni di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina: “È andata abbastanza bene, è stata una giornata discreta, la pista è molto più godibile e scorrevole dopo le recenti modifiche – dice Hamilton -. Siamo vicini ai nostri rivali, c’è ancora un punto interrogativo in termini di passo, la macchina non sta andando male, nelle PL1 è andata peggiorando, nelle PL2 siamo partiti meglio, analizzeremo i dati per capire come migliorare. Se la pista rende i sorpassi più facili? Ho provato a seguire Perez, ma non era affatto semplice. Rispetto al passato, magari sarà un po’ meno complicato, ma se due auto hanno il passo simile superare sarà complicato”.

OMNISPORT