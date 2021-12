F1 Abu Dhabi, Ricciardo: "Soddisfatto del risultato"

11-12-2021 19:29

Buona prova della McLaren nell’ultimo appuntamento stagionale della F1 ad Abi Dhabi. Lando Norris conclude le qualifiche al terzo posto, mentre l’australiano Daniel Ricciardo riesce a centrare la Top-10 e domani scatterà dalla 10° posizione. Queste le considerazioni dell’ex Red Bull e Renault:

“È stata una sessione difficile. La nuova gomma mi ha creato difficoltà, semplicemente non riuscivo a fare un altro passo in avanti. Devo verificare se c’è qualcosa che posso fare in modo diverso per portare la gomma nella finestra giusta. Proveremo a fare qualcosa nonostante la nostra posizione di partenza. Speriamo di poter sfruttare al massimo la strategia. Lando era forte, sono davvero contento per il suo terzo posto. Ovviamente mi piacerebbe essere più in alto con lui, ma oggi non ce l’ho fatta”.

OMNISPORT