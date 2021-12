F1, Abu Dhabi, Verstappen: "Sul giro secco non ci siamo ancora"

10-12-2021 16:35

Queste le parole di Max Verstappen al termine delle due sessioni di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina: “Penso che le modifiche abbiano reso il circuito migliore. In generale le curve veloci sono più divertenti rispetto al passato, mi riferisco specialmente all’ultimo settore – dice Verstappen -. Ci sono dunque aspetti positivi. Per quanto riguarda noi, stiamo ancora imparando e capendo alcune cose, ma ovviamente sul giro secco non è andata secondo i piani: ci mancava un po’ di velocità. Tuttavia il nostro passo gara era un po’ più competitivo“.

