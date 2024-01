L'elenco di nomi di tutti i piloti e delle scuderie che hanno vinto il titolo mondiale di Formula Uno. Dal 1950 fino a oggi

Dal 1950 a oggi, scopriamo insieme chi è riuscito a conquistare l’ambito titolo mondiale di Formula Uno: i campioni che sono entrati nella leggenda e quelli che hanno vissuto un unico anno da protagonisti, passando per le scuderie capaci di dominare per decenni e quelle che si sono giocate tutto in pochissimo tempo.

Storia e campioni della Formula Uno

Il dominio di Fangio

La F1 inizia la propria storia nel lontano 1950. Il primo vincitore è un italiano, Nino Farina, a bordo di una vettura italiana, l’Alfa Romeo. I primi anni sono segnati dall’egemonia di un fuoriclasse assoluto come l’argentino Juan Manuel Fangio, soprannominato El Chueco o El Maestro, che vinse ben cinque mondiali nelle prime otto edizioni e per lunghissimo tempo è stato il primatista. Il primo, però, a confermarsi per due edizioni consecutive fu Alberto Ascari, che trionfò nella terza e nella quarta stagione assoluta, mettendo a segno una doppietta che coincise anche con le sue uniche affermazioni in Formula 1.

Anni ’60 e ’70, dal dominio anglosassone al grande equilibrio

Per tutti gli anni ‘60 invece ci fu un dominio assoluti dei piloti anglosassoni: inglesi, australiani, americani e persino neozelandesi scrissero il proprio nome nell’albo d’oro, con nomi del calibro di Jackie Stewart, Graham Hill e Jack Brabham. Negli anni ‘70 prima Jochen Rindt, poi Niki Lauda e Emerson Fittipaldi ruppero il dominio, anche se nel 1976, anno del brutto incidente che coinvolse Lauda, a trionfare fu il britannico James Hunt. Furono anni di grande equilibrio anche a livello di scuderie. Ogni anno, infatti, si imposero piloti a bordo di monoposto messe a punto da scuderie differenti: oltre alla Ferrari, anche la Lotus, la McLaren e la Tyrrell si aggiudicarono i titoli più prestigiosi.

Il trio d’assi degli anni ’80 e il dominio di Schumacher

Negli anni ‘80 furono tre i grandissimi protagonisti: i brasiliani Ayrton Senna e Nelson Piquet e il francese Alain Prost che si alternarono nell’albo d’oro con qualche rara eccezione. Gli anni ‘90 e i primi anni 2000 furono segnati dal dominio di un campione assoluto del calibro di Michael Schumacher che, prima con la Benetton e poi con la Ferrari, riuscì a laurearsi campione del mondo per ben sette volte, arrivando a bordo della Rossa di Maranello a rompere ogni record e a mettere in fila ben cinque titoli consecutivi (dal 2000 al 2004). Appeso il casco al chiodo e andato in pensione Schumi, sul trono si sono alternati lo spagnolo Fernando Alonso, il finlandese Kimi Raikkonen (ultima vittoria di un pilota Ferrari nel 2007) e persino la meteora James Button sulla chiacchieratissima Brawn.

Red Bull-Mercedes-Red Bull, Da Vettel a Verstappen, passando per Hamilton e Rosberg

Dal 2010 un quadriennio di vittorie per il tedesco Sebastian Vettel sulla Red Bull, seguito da un monopolio targato Mercedes con sei affermazioni in sette anni per l’inglese Lewis Hamilton, privato del record di successi consecutivi dalla vittoria del compagno di scuderia Nico Rosberg, che conquistò il mondiale nel 2016, ma non di quello del numero di titoli vinti. Hamilton, infatti, con il successo nel 2020 affianca Schumacher al primo posto nel conto dei mondiali vinti: sette, ed entra nella leggenda. Il dominio delle frecce d’argento si è chiuso nel 2021, con l’affermazione dell’olandese Max Verstappen su Red Bull, che ha posto fine all’egemonia Mercedes in modo rocambolesco all’ultimo giro dell’ultimo gran premio della stagione per poi andare a concedere il bis nel 2022, sempre su Red Bull.

Albo d’oro Piloti: i vincitori della F1

Nel corso degli anni, il Circus ha visto darsi battaglia una mezza infinità di scuderie. Sono poche, però, quelle che sono riuscite a segnare un’epoca (e anche di più) e conquistare il titolo costruttori di Formula 1. La prima a fregiarsi di questo riconoscimento fu la Vanwall, nel 1958, mentre la prima affermazione della Ferrari arrivò nel 1961. Tra le altre grandi scuderei, menzioni d’onore per la Lotus, che riuscì a imporsi in sette occasioni a cavallo tra i primi anni ’60 e la fine dei ’70. Mitici, poi, i duelli delle Rosse con la Williams e la McLaren, così come le due affermazioni della Benetton trascinate dal talento di Michael Schumacher. In tempi più recenti si registra un dominio pressoché assoluto di Mercedes e RedBull, con timide apparizioni della Ferrari e le due annate d’oro (2005 e 2006) della Renault pilotata da Fernando Alonso.

ANNO VINCITORE NAZ AUTO 1950 Nino Farina ITA Alfa Romeo 1951 Juan Manuel Fangio ARG Alfa Romeo 1952 Alberto Ascari ITA Ferrari 1953 Alberto Ascari ITA Ferrari 1954 Juan Manuel Fangio ARG Maserati/Daimler Benz 1955 Juan Manuel Fangio ARG Daimler Benz 1956 Juan Manuel Fangio ARG Ferrari Lancia 1957 Juan Manuel Fangio ARG Alfieri Maserati 1958 Mike Hawthorn GBR Ferrari 1959 Jack Brabham AUS Cooper 1960 Jack Brabham AUS Cooper 1961 Phil Hill USA Ferrari 1962 Graham Hill GBR BRM 1963 Jim Clark GBR Lotus 1964 John Surtees GBR Ferrari 1965 Jim Clark GBR Lotus 1966 Jack Brabham AUS Brabham 1967 Denny Hulme NZL Brabham 1968 Graham Hill GBR Lotus 1969 Jackie Stewart GBR Matra 1970 Jochen Rindt AUT Lotus 1971 Jackie Stewart GBR Tyrrell 1972 Emerson Fittipaldi BRA Lotus 1973 Jackie Stewart GBR Tyrrell 1974 Emerson Fittipaldi BRA McLaren 1975 Niki Lauda AUT Ferrari 1976 James Hunt GBR McLaren 1977 Niki Lauda AUT Ferrari 1978 Mario Andretti USA Lotus 1979 Jody Scheckter RSA Ferrari 1980 Alan Jones AUS Williams 1981 Nelson Piquet BRA Brabham 1982 Keke Rosberg FIN Williams 1983 Nelson Piquet BRA Brabham 1984 Niki Lauda AUT McLaren 1985 Alain Prost FRA McLaren 1986 Alain Prost FRA McLaren 1987 Nelson Piquet BRA Williams 1988 Ayrton Senna BRA McLaren 1989 Alain Prost FRA McLaren 1990 Ayrton Senna BRA McLaren 1991 Ayrton Senna BRA McLaren 1992 Nigel Mansell GBR Williams 1993 Alain Prost FRA Williams 1994 Michael Schumacher GER Benetton 1995 Michael Schumacher GER Benetton 1996 Damon Hill GBR Williams 1997 Jacques Villeneuve CAN Williams 1998 Mika Häkkinen FIN McLaren 1999 Mika Häkkinen FIN McLaren 2000 Michael Schumacher GER Ferrari 2001 Michael Schumacher GER Ferrari 2002 Michael Schumacher GER Ferrari 2003 Michael Schumacher GER Ferrari 2004 Michael Schumacher GER Ferrari 2005 Fernando Alonso SPA Renault 2006 Fernando Alonso SPA Renault 2007 Kimi Räikkönen FIN Ferrari 2008 Lewis Hamilton GBR McLaren 2009 Jenson Button GBR Brawn 2010 Sebastian Vettel GER Red Bull 2011 Sebastian Vettel GER Red Bull 2012 Sebastian Vettel GER Red Bull 2013 Sebastian Vettel GER Red Bull 2014 Lewis Hamilton GBR Mercedes 2015 Lewis Hamilton GBR Mercedes 2016 Nico Rosberg GER Mercedes 2017 Lewis Hamilton GBR Mercedes 2018 Lewis Hamilton GBR Mercedes 2019 Lewis Hamilton GBR Mercedes 2020 Lewis Hamilton GBR Mercedes 2021 Max Verstappen OLA Red Bull 2022 Max Verstappen OLA Red Bull 2023 Max Verstappen OLA Red Bull

Quanti mondiali ha vinto…

PILOTA SUCCESSI STAGIONE Michael Schumacher 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Lewis Hamilton 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Juan Manuel Fangio 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Alain Prost 4 1985, 1986, 1989, 1993 Sebastian Vettel 4 2010, 2011, 2012, 2013 Jack Brabham 3 1959, 1960, 1966 Jackie Stewart 3 1969, 1971, 1973 Niki Lauda 3 1975, 1977, 1984 Nelson Piquet 3 1981, 1983, 1987 Ayrton Senna 3 1988, 1990, 1991 Max Verstappen 3 2021, 2022, 2023 Alberto Ascari 2 1952, 1953 Jim Clark 2 1963, 1965 Graham Hill 2 1962, 1968 Emerson Fittipaldi 2 1972, 1974 Mika Häkkinen 2 1998, 1999 Fernando Alonso 2 2005, 2006 Nino Farina 1 1950 Mike Hawthorn 1 1958 Phil Hill 1 1961 John Surtees 1 1964 Denny Hulme 1 1967 Jochen Rindt 1 1970 James Hunt 1 1976 Mario Andretti 1 1978 Jody Scheckter 1 1979 Alan Jones 1 1980 Keke Rosberg 1 1982 Nigel Mansell 1 1992 Damon Hill 1 1996 Jacques Villeneuve 1 1997 Kimi Räikkonen 1 2007 Jenson Button 1 2009 Nico Rosberg 1 2016

Albo d’oro Costruttori

ANNO COSTRUTTORE NAZ 1958 Vanwall GBR 1959 Cooper GBR 1960 Cooper GBR 1961 Ferrari ITA 1962 BRM GBR 1963 Lotus GBR 1964 Ferrari ITA 1965 Lotus GBR 1966 Brabham GBR 1967 Brabham GBR 1968 Lotus GBR 1969 Matra FRA 1970 Lotus GBR 1971 Tyrrell GBR 1972 Lotus GBR 1973 Lotus GBR 1974 McLaren GBR 1975 Ferrari ITA 1976 Ferrari ITA 1977 Ferrari ITA 1978 Lotus GBR 1979 Ferrari ITA 1980 Williams GBR 1981 Williams GBR 1982 Ferrari ITA 1983 Ferrari ITA 1984 McLaren GBR 1985 McLaren GBR 1986 Williams GBR 1987 Williams GBR 1988 McLaren GBR 1989 McLaren GBR 1990 McLaren GBR 1991 McLaren GBR 1992 Williams GBR 1993 Williams GBR 1994 Benetton GBR 1995 Benetton GBR 1996 Williams GBR 1997 Williams GBR 1998 McLaren GBR 1999 Ferrari ITA 2000 Ferrari ITA 2001 Ferrari ITA 2002 Ferrari ITA 2003 Ferrari ITA 2004 Ferrari ITA 2005 Renault FRA 2006 Renault FRA 2007 Ferrari ITA 2008 Ferrari ITA 2009 Brawn GBR 2010 Red Bull AUT 2011 Red Bull AUT 2012 Red Bull AUT 2013 Red Bull AUT 2014 Mercedes GER 2015 Mercedes GER 2016 Mercedes GER 2017 Mercedes GER 2018 Mercedes GER 2019 Mercedes GER 2020 Mercedes GER 2021 Mercedes GER 2022 Red Bull AUT 2023 Red Bull AUT

FAQ Quando fu disputato il primo mondiale di F1? Nel 1950 e lo vinse l'italiano Nino Farina su Alfa Romeo Quanti mondiali di F1 ha vinto la Ferrari? Ne ha vinti 16 come costruttore, e 14 con un pilota Quanti mondiali di F1 hanno vinto i piloti italiani? Solo 3: uno con Nino Farina e due con Alberto Ascari Qual è il pilota che ha vinto più mondiali di F1? Michael Schumacher e Lewis Hamilton con 7 titoli

