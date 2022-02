F1, Albon: “Nuove auto più difficili da guidare”

16-02-2022 12:35

Alex Albon è tornato in F1 con la Williams e nella giornata di mercoledì 16 febbraio ha completato qualche giro a Silverstone per lo shakedown della nuova monoposto, la FW44, che è apparsa davvero innovativa dal punto di vista aerodinamico, con pance strettissime, quasi inesistenti, che hanno destato molta curiosità.

“Abbiamo lavorato moltissimo al simulatore sull’assetto e suo particolari, per rendere la monoposto quanto più piacevole da guidare e veloce in curva – le parole di Albon al sito ufficiale della Formula 1 – Abbiamo passato mesi a lavorare su tutte le curve che affronteremo per essere quanto più precisi possibile. Ma nonostante il lavoro al simulatore, il feeling della pista sarà completamente diverso. Queste monoposto di nuova generazione sono più basse, questo lo noti anche al simulatore. Credo che dovremo lottare molto di più con la macchina, sarà più difficile da guidare, e questo probabilmente permetterà al pilota di fare la differenza per tirare fuori il massimo dalla vettura. Dal primo gennaio ho passato quanto più tempo possibile con la squadra per conoscere tutti e comprendere al meglio il metodo di lavoro, gli automatismi, credo sia importantissimo”.

Queste le parole del pilota thailandese con cui ha voluto sottolineare lo sviluppo al simulatore della nuova monoposto.

