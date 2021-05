F1, Alonso: "A Monaco avrò un servosterzo più adatto a me”

L’inizio della stagione in F1 per Fernando Alonso non è stato pienamente soddisfacente. Abituarsi alla nuova monoposto non è così scontato e lo spagnolo è consapevole che tocca a lui adattarsi più rapidamente possibile all’Alpine, la quale non subirà importanti modifiche a stagione in corso.

A Montecarlo però, sede del prossimo GP, la scuderia di Enstone, introdurrà un nuovo servosterzo sulla monoposto di Fernando Alonso, una leggera modifica che dovrebbe consentire allo spagnolo di migliorare il proprio feeling alla guida della A521.

“In vista del cambio regolamentare del 2022 non avrebbe molto senso lavorare troppo sull’attuale monoposto. Sta a me adattarmi alla A521 – le parole di Alonso a Marca – La modifica al servosterzo è più per il mio comfort, questa monoposto è diversa sotto questo punto di vista e ho chiesto di renderla più simile a come ero abituato. E’ una modifica che riguarda solo la mia auto e spero che possa aiutarmi. In ogni caso credo che saremo competitivi a Montecarlo, ho buone sensazioni. Sicuramente devo migliorare sul giro singolo, trovando più fiducia nella macchina. Sul giro secco mi rendo conto di non essere ancora al 100%”.”

OMNISPORT | 12-05-2021 12:02