F1, Alonso: “Alpine potrà vincere il titolo tra qualche anno”

Il due volte campione del mondo, è stato definito da Luca De Meo, CEO Renault come il “Padrino” del team Alpine. Dopo i primi due GP stagionali, Fernando Alonso ha collezionato soltanto un punto, ma piano piano sta prendendo confidenza con la sua nuova monoposto.

“Credo che volesse dire che di tutto il team, uno dei più esperti è il pilota, cosa abbastanza rara”, ha dichiarato il 39 enne a RMC Sport in riferimento proprio alle parole di Luca De Meo.

“Normalmente arrivi in F1 e ci sono tutti questi membri del team che ti raccontano vecchie gare, aneddoti e curiosità di Imola e degli altri circuiti. Adesso sono io che racconto tutte queste cose ed è abbastanza strano”.

Alpine si è presa due anni di tempo per conquistare il titolo ma secondo Alonso ci vorrà molto più tempo: al momento nella classifica costruttori il team francese ha 3 punti.

“Penso che la squadra sia rinnovata, motivata e abbia il potenziale per diventare una squadra campione in futuro. Ne sono sicuro. Non so se ci vorranno due, cinque o sette anni, ma siamo in un buon progetto e mi sto divertendo”.

OMNISPORT | 22-04-2021 11:58