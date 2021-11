F1, Alonso: "Circuito fantastico"

19-11-2021 19:56

Fernando Alonso dopo la giornata di prove libere in Qatar ha promosso il tracciato di Losail: “Il circuito è davvero fantastico da guidare, mi piace il layout e come la combinazione di curve ti offra davvero l’impressione e la capacità di massimizzare il potenziale in una vettura di Formula 1. Mi stavo godendo ogni giro, quindi è stato un venerdì divertente”.

“I livelli di aderenza erano buoni oggi, soprattutto nelle PL2, e anche la macchina si è sentita stabile in entrambe le sessioni. Vedremo cosa possiamo fare domani, ma avremo bisogno di valutare tutto durante la notte se vogliamo porci l’obiettivo di puntare alla Q3 nelle qualifiche di domani”.

