F1, Alonso: "Mi sento pronto. All'inizio vinceranno solo due o tre squadre"

08-03-2022 13:51

Fernando Alonso accarezza il sogno, grazie alla rivoluzione tecnica che ha investito la F1, di poter tornare alla vittoria dopo ben otto anni di assenza, e nello specifico dal GP di Spagna del 2013.

Obiettivo non impossibile, dato che Ocon ha trionfato con la sua stessa macchina nel GP di Ungheria della scorsa stagione, ma il pilota asturiano non sembra per nulla soddisfatto dopo i primi test pre stagionali. Di questo ha parlato a Forbes.es:

“Sto molto meglio oggi rispetto a un anno fa. Mi sento bene e pronto al 100% per una stagione che si annuncia molto intensa, perché miglioreremo in ogni gara. Sarà semplice progredire durante la fase iniziale, ma per riuscirci bisognerà essere veloci sia sulla pista che in fabbrica. In teoria i valori dovrebbero essere più livellati, ma vedrete che non sarà così, almeno nel 2022. Le prime quattro o cinque gare saranno vinte da una o al massimo due squadre. A quel punto tutti copieremo le loro soluzioni e vedrete che nel 2023 le vetture saranno tutte uguali. Solo allora ci sarà l’equilibrio voluto da Liberty Media”.

Una di queste squadre non potrebbe però essere l’Alpine? Alonso in merito non nutre grosse speranze, almeno inizialmente:

“No. Sinceramente credo che ci siano altre squadre più preparate di noi all’inizio della stagione. Nei test di Barcellona andavano più veloci di noi e soprattutto completavano i long-run con maggiore facilità. Da parte nostra c’è stato un inizio più cauto. Non posso dire di essere insoddisfatto, ma vedo altre vetture più competitive della A522”.

Questa settimana i test di Sakhir daranno un’indicazione più precisa dei valori in campo, ma per ora l’Alpine, dopo Montmelò, sembra essere almeno la quinta forza del circus dietro a Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull

.

