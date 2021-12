F1, Alonso: "Non a mio agio con la vettura"

04-12-2021 21:03

Dopo l’exploit di Losail, qualcosa è andato storto per Fernando Alonso nel corso delle qualifiche di Jeddah. L’asturiano non è infatti stato in grado di passare il taglio del Q2 e domani scatterà dalla 13° posizione. Già l’entrata in Q2 non è stata delle più facili: Alonso passa il primo taglio fermandosi in quindicesima posizione, con un vantaggio di due decimi sul primo eliminato, Nicholas Latifi.

Questo il commento di Alonso:

“E’ stata una sessione complicata per noi, ieri la vettura sembrava veloce e con un buon bilanciamento, ma qualcosa è cambiato già nelle FP3. E’ difficile avvicinarsi ai muri su un circuito cittadino quando non sei totalmente a tuo agio con il set-up. Abbiamo visto che in Formula 2 ci sono stati più sorpassi di quanto previsto, e mentre penso che sarà difficile per noi inseguire con queste alte velocità, restiamo comunque fiduciosi e speriamo di recuperare terreno. Spero di avere una gara pulita domani e dobbiamo essere sicuri di conquistare dei punti per mantenere il quinto posto”.

