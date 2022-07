F1, Alonso polemico con Leclerc: “Andava penalizzato”

06-07-2022 12:08

Fernando Alonso ha chiuso il GP di Gran Bretagna con un ottimo 5° posto ma, a suo avviso, meritava qualcosa in più.

Secondo lo spagnolo, infatti, Charles Leclerc andava sanzionato per il duello oltre il limite avuto con Hamilton e in quel caso, a giovarne salendo in quarta posizione, sarebbe stato proprio lui.

“Andava penalizzato: per difendersi da Hamilton ha fatto tanti cambi di direzione e mi aspettavo una sanzione come quella ricevuta da me in Canada per averlo fatto una sola volta. Potevamo chiudere quarti, ma anche la quinta posizione per noi è un grande risultato: è stato bello superare Norris” ha dichiarato Alonso denunciando una disparità di trattamento che potrebbe generare nuove polemiche nelle prossime gare in calendario.