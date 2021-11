F1, Alonso: "Sarà fondamentale la partenza nella Sprint Race"

13-11-2021 11:54

La pista brasiliana di Interlagos porta decisamente bene all’asturiano Fernando Alonso. Tornato in Q3 dopo due GP di assenza, il pilota Alpine chiude 10° nonostante inizialmente avesse girato su tempi molto interessanti. Peccato per l’altra Alpine di Ocon, appena 11°.

Commentando l’ultima Sprint Qualifying della stagione, Alonso parla anche della sua prestazione in qualifica e sa già quale sarà il momento decisivo:

“Stata una sfida molto intensa, abbiamo avuto una mattinata di ieri produttiva e la macchina si comportava abbastanza bene. Anche le qualifiche sono iniziate bene, e siamo passati in Q2 piuttosto agevolmente. Tuttavia, dalla Q2 in poi facevo tempi sul giro molto simili, e penso che abbiamo raggiunto il nostro limite. Volevamo essere un po’ più in alto in classifica per iniziare sul lato pulito della griglia, dato che la partenza potrebbe essere cruciale. Ma vediamo come sarà la nostra giornata visto che si tratta di Qualifiche Sprint e, dopo tutto, abbiamo ottenuto buoni risultati in passato. Sarò aggressivo come sempre, e cercheremo di divertirci”.

