F1, Alonso si schiera: "Sì a penalità per chi commette errori in qualifica"

Il weekend della Formula 1 in Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku è stato a dir poco caotico.

In gara, con la discussa ripartenza per gli ultimi due giri dopo l’incidente a Max Verstappen, così come in prova, con le ben quattro interruzioni durante le tre sessioni e le qualifiche ufficiali interrotte dalla bandiera rossa.

Uno scenario poco gradito ai piloti, in particolare a Fernando Alonso.

Lo spagnolo del team Alpine, già critico sabato al termine delle qualifiche, ha rincarato la dose a freddo in un’intervista concessa al sito ‘The Race’, durante la quale l’asturiano si è dichiarato favorevole all’introduzione di una regola già applicata nella IndyCar, ovvero la retrocessione in fondo allo schieamento di chi provoca una bandiera rossa durante le qualifiche.

“Quattro o cinque piloti hanno commesso un errore e non hanno avuto un prezzo da pagare. Penso che questo sia ingiusto verso tutti quelli che non hanno commesso errori. Ne dobbiamo parlare con gli altri piloti prima del Gp di Francia” il pensiero dell’ex ferrarista.

