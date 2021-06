F1, Alonso: “Spero che dopo Baku possa iniziare un nuovo campionato”

L’assenza di due anni dal mondo della Formula 1, sta pesando più del previsto per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo sta faticando a trovare il giusto feeling con l’Alpine (specialmente con il volante dell’A521) come dimostrano i risultati altalenanti fin qui ottenuti.

Le prime gare della nuova stagione non sono state certamente in discesa per Fernando Alonso, anzi…ecco perchè il due volte campione del mondo si augura che a partire dal GP di Francia, appuntamento successivo a quello di Baku, che si terrà il prossimo 20 giugno al Paul Ricard, possa iniziare una positiva fase di campionato.

Alonso cerca di voltare pagina e contemporaneamente cerca la svolta, la scintilla che può cambiargli la stagione.

“L’inizio della stagione non è il miglior calendario possibile per un pilota esordiente. Imola, Portimao sono stati circuiti su cui non correvo da anni oppure non ci ho mai corso – ha ammesso Alonso, citato da GP Fans – Gli altri invece ci hanno corso quattro mesi fa. Poi due circuiti cittadini di Baku e Monaco. Quindi i primi sei circuiti del campionato, quattro sono stati estremamente impegnativi per abituarsi. Dalla Francia, si spera, inizi un nuovo campionato per me. Per quel che riguarda il volante spero di ottenere qualcosa che mi faccia sentire meglio l’equilibrio della macchina, con più feedback rispetto a quelli attuali”.

OMNISPORT | 03-06-2021 12:04