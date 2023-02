Il cinese dell'Alfa Romeo firma il tempo migliore in Bahrain, ma spaventa il passo gara della Red Bull.

Si chiude con una sorpresa la seconda giornata di test in Bahrain: è l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou a firmare il miglior tempo (1’31″610) con la gomma soft; seguono la Red Bull di Max Verstappen, che domani non sarà presente in pista, e un Fernando Alonso in versione stakanovista (125 i giri percorsi dallo spagnolo, battuto dal debuttante Sargeant con 148). Se la Ferrari dà buone risposte slegate dalla ricerca della prestazione veloce, piomba nel buio della crisi la Mercedes, che patisce le temperature calde nel mattino e si ferma per un problema idraulico nel pomeriggio.

Verstappen è il pilota da battere, ma la Ferrari c’è

Se il colpaccio del cinese (che ha sfruttato due mescole di vantaggio) dell’Alfa Romeo fa sorridere la Ferrari, che piazza la sua componente motoristica in quinta piazza con la Haas, non può che essere considerato il favorito numero uno il campione in carica Max Verstappen che pare a suo agio nell’esprimere velocità pura con la gomma gialla e nel gestire gli pneumatici con molta benzina sul passo gara.

Pare regolare il cammino della Ferrari, che è apparsa più bilanciata con la gomma bianca C1 nella sessione pomeridiana affidata a Charles Leclerc; sereno, ma prudente ai microfoni di Sky Sport, Carlos Sainz al vertice della sessione mattutina con 1:32.486: “Nei test non vai al limite, ho un programma di lavoro in vista dell’esordio e dovremo poi sapere le strade da prendere. La priorità è migliorare il passo gara, nelle qualifiche eravamo in lotta con la Red Bull. Se sono ottimista? Non siamo lenti, ma non so quanto siamo veloci rispetto a Mercedes e Red Bull”.

Crisi Mercedes, Russell va ko: la preoccupazione di Wolff

Uno dei punti di forza della Mercedes 2022 era l’affidabilità, ma il fatto che nella sessione pomeridiana George Russell percorra solo 16 giri a causa di un problema idraulico sa di campanello d’allarme: la sua macchina, bloccata in quarta marcia per diverse curve, è stata accostare a fatica in una via di fuga. L’inglese, che si era detto felice per l’inizio stagione senza problemi di saltellamento, reputava nei commenti espressi in pausa che la Casa di Stoccarda non potesse cullare sogni di gloria in Bahrain.

E il boss delle Frecce d’Argento Toto Wolff aveva predicato realismo in pausa pranzo, visto il posteriore instabile di Lewis Hamilton: “Oggi la macchina ha patito in fase di grip laterale e di bilanciamento il caldo, non è una vettura facile da guidare in queste condizioni; non siamo veloci come Red Bull e Ferrari, quest’ultima nel giro secco è forse la migliore”.

La classifica della seconda giornata di test

Questa la classifica dei tempi e i giri percorsi dalle macchine:

1. Zhou (Alfa Romeo) 1’31″610 (133 giri)

​2. Verstappen (Red Bull) 1’31″650 (47)

​3. Alonso (Aston Martin) 1’32″205 (130)

4. De Vries (AlphaTauri) 1’32″222 (74)

5. Hulkenberg (Haas) 1’32″466 (68)

6. Sainz (Ferrari) 1’32″486 (70)

7. Sargeant (Williams) 1’32″549 (154)

8. Leclerc (Ferrari) 1’32″725 (68)

9. Piastri (McLaren) 1’33″175 (74)

10. Gasly (Alpine) 1’33″186 (59)

11. Magnussen (Haas) 1’33″442 (67)

12. Ocon (Alpine) 1’33″490 (49)

13. Russell (Mercedes) 1’33″654 (26)

14. Perez (Red Bull) 1’33″751 (76)

15. Hamilton (Mercedes) 1’33″954 (72)

16. Norris (McLaren) 1’35″522 (65)

17. Tsunoda (AlphaTauri) 1’35″708 (85)