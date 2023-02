F1, test Bahrain: Verstappen è già davanti, poi Alonso e le Ferrari

Prima giornata di prove della Formula 1 a Sakhir: in ritardo la Mercedes.

23-02-2023 18:06

Max Verstappen e la Red Bull sono già davanti a tutti dopo la prima giornata di test della Formula 1 in Bahrain. Sul tracciato di Sakhir il pilota olandese campione del mondo in carica ha confermato la sua forza e quella della sua vettura, chiudendo con il tempo di 1:32.837 e ben 157 giri compiuti, più di tutti.

Alle sue spalle l’ambiziosa Aston Martin e Fernando Alonso, secondi a 80 millesimi da Verstappen. Poi i due ferraristi, con Carlos Sainz in terza posizione e Charles Leclerc in quarta, entrambi staccati di oltre 4 decimi dal primo in classifica.

Il monegasco ha faticato di più anche per problemi di porpoising. Più in ritardo le Mercedes: Lewis Hamilton è sesto, George Russell nono. Sono i primi giorni e i tempi non sono ancora significativi, ma la Red Bull ha voluto subito mandare un segnale chiaro.

I tempi (primi 10)

1 M. Verstappen Red Bull 1:32.837

2 F. Alonso Aston Martin 1:32.866 +0.029

3 C. Sainz Ferrari 1:33.253 +0.416

4 C. Leclerc Ferrari 1:33.267 +0.430

5 L. Norris McLaren 1:33.462 +0.625

6 L. Hamilton Mercedes 1:33.508 +0.671

7 A. Albon Williams 1:33.671 +0.834

8 G. Zhou Alfa Romeo 1:33.723 +0.886

9 G. Russell Mercedes 1:34.174 +1.337

10 L. Sargeant Williams 1:34.324 +1.487